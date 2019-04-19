Детский омбудсмен рассказала о состоянии ребенка с ВИЧ, которого выгоняют из Искитима

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова призвала новосибирские власти поддержать физическое и психологическое здоровье мальчика и всей семьи, которую начали травить из-за нарушения неприкосновенности частной жизни. Об этом пишет НГС.

Анна Кузнецова сообщила, что сейчас состояние мальчика улучшается. По ее словам, на межведомственном уровне создали рабочую группу, которая обсуждает то, что можно сделать для семьи.

Также омбудсмен призвала власти Новосибирска обеспечить информационную безопасность семьи мальчика.

Ранее семья рассказывала журналистам, что сотрудники детского дома скрыли от них, что у мальчика ВИЧ. Родители насторожились, когда от них начали сторониться знакомые. Правду рассказали другие усыновители, которые узнали о диагнозе от сотрудников поликлиники.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни малолетнего.

Мальчика отказываются брать в детские кружки. Ребенка не могут отдать в школу, хотя ему уже 8 лет. Известно, что накануне публикации родителям звонил незнакомый мужчина, который попросил «решить свои проблемы самостоятельно», а также посоветовал семье уехать из города.