Детский травматолог напомнил об опасности петард и «ватрушек»

Замдиректора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Центр Рошаля) по лечебной работе Александр Брянцев рекомендует вообще отказаться от катания на «ватрушках» и не давать маленьким детям самим взрывать петарды, пишет «Интерфакс».

Брянцев напомнил о рисках катания на «ватрушках» в не предназначенных для этого местах. Он отметил, что «ватрушки» и тюбинги опасны тем, что ими нельзя управлять, а при столкновении с преградой ребенок может получить травмы, которые иногда приводят к инвалидности.

Травматолог настоятельно просит родителей «выбирать безопасные трассы для спуска на тюбинге, а лучше вообще отказаться от этого зимнего снаряда в пользу старых добрых санок, которые гораздо более маневренные», пишет bfm.ru.