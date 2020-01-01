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Жизнь

Детский травматолог напомнил об опасности петард и «ватрушек»

Детский травматолог предупредил об опасностях, поджидающих в новогодние праздники.

Надувные "ватрушки".
Надувные "ватрушки".
vk.com/act54

Замдиректора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Центр Рошаля) по лечебной работе Александр Брянцев рекомендует вообще отказаться от катания на «ватрушках» и не давать маленьким детям самим взрывать петарды, пишет «Интерфакс».

Брянцев напомнил о рисках катания на «ватрушках» в не предназначенных для этого местах. Он отметил, что «ватрушки» и тюбинги опасны тем, что ими нельзя управлять, а при столкновении с преградой ребенок может получить травмы, которые иногда приводят к инвалидности.

Травматолог настоятельно просит родителей «выбирать безопасные трассы для спуска на тюбинге, а лучше вообще отказаться от этого зимнего снаряда в пользу старых добрых санок, которые гораздо более маневренные», пишет bfm.ru.

«Большую опасность представляет контрафактная пиротехническая продукция, которая может взорваться в руках раньше времени и нанести тяжелые повреждения ребенку вплоть до того, что ребенок может остаться инвалидом. Мы призываем родителей <…> не позволять запускать петарды маленьким детям самостоятельно», — предупреждает врач.

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