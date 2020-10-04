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Жизнь

Детский врач рассказал о самых частых ошибках при лечении простуды

Известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие ошибки чаще всего допускают родители при лечении простуды у детей. Советы доктора приводит lenta.ru.

Медицина. Здоровье. Простуда.
Медицина. Здоровье. Простуда.
СС0

Евгений Комаровский отметил, что родители, получив назначение врача, не всегда знают о диагнозе своего ребенка. «Начинать надо не с фразы „нам назначили лечение“, начинать надо с фразы „нам поставили диагноз“. Если диагноза нет, а лечение есть, это очень странно», — подчеркнул педиатр.

Также Комаровский рассказал, что при вирусных инфекциях пик выработки интерферона приходится на четвертый день болезни, после чего происходит улучшение состояния. На пятый и шестой день продуцируются антитела, поэтому обычно выздоровление происходит на седьмой день.

«Промывать носик, тепло одеть, сделать все, чтобы ребенок дышал чистым прохладным воздухом с нормальной влажностью. И тогда организм ребенка сам справится», — уверен Комаровский.

«Наши дети, они такие классные, такие здоровые. Они ухитряются выздоравливать после виферонов, цефтриаксонов, необоснованных госпитализаций, после банок и горчичников, после того, как вы им парите ноги, держите их в жаре, не гуляете, заставляете жрать черт знает что. Проявляете свою любовь едой и одеждой, а не спортом, закаливанием и плаванием», — отметил Комаровский.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, что люди с высокими местным иммунитетом могут избежать заражения COVID-19 даже при тесном общении с его носителем.

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