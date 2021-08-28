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Жизнь

Детское отделение самой крупной поликлиники Барнаула отремонтируют за 14 млн рублей

В детском отделении поликлиники № 14 Барнаула приступили к капитальному ремонту. На эти цели выделили порядка 14 млн рублей, сообщили в краевом минздраве.

Поликлиника №14 Барнаула. Детское отделение.
Поликлиника №14 Барнаула. Детское отделение.
http://zdravalt.ru/

В здании планируют обновить второй этаж, заменить полы и двери в кабинетах, покрасить стены, установить потолки, провести сантехнические и электромонтажные работы.

Завершить его подрядная организация должна в декабре.

Второй этаж в поликлинике не ремонтировали с момента открытия в 2002 году.

«Мы постарались сделать так, чтобы ремонт не повлиял на прием пациентов. На это время педиатры и узкие специалисты переехали в другие кабинеты в том же здании. Перед посещением нужно лишь уточнить номер кабинета врача», — отметил главный врач поликлиники Дмитрий Денисов.

Капремонт детского отделения — это часть масштабных изменений в поликлинике № 14. Сейчас для медицинского учреждения строят здание, сдача которого запланирована на 2022 год.

Городская поликлиника № 14 — самая большая в Барнауле. Численность прикрепленного населения составляет 105 617 человек, в том числе 30 120 детей.

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