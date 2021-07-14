Детскую площадку за 100 млн рублей с «уточками» решили построить сибирские чиновники

В Красноярске на острове Татышев появится огромная детская площадка, на которую планируют потратить 100 млн рублей, сообщает Babr24.com .

Детскую площадку планируют соорудить в течение года, чтобы успеть открыть до 1 июня — ко Дню защиты детей.

«Строительство должно пройти в два этапа: первый должны завершить до 30 ноября 2021 года, а второй — до 20 мая 2022 года», — отмечает издание.

Детская площадка будет включать 12 локаций для детей разных возрастов.

По данным на 13 июля, чиновники проводят торги, чтобы найти нужного подрядчика.

Ранее жители пригорода Барнаула рассказали про детскую площадку, на которой машинки со штырями и опасные качели.