14 июля 24°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Детскую площадку за 100 млн рублей с «уточками» решили построить сибирские чиновники

В Красноярске на острове Татышев появится огромная детская площадка, на которую планируют потратить 100 млн рублей, сообщает Babr24.com.

Татышев-парк для детей. Красноярск.
Татышев-парк для детей. Красноярск.
t.me/photki_chtoli.

Детскую площадку планируют соорудить в течение года, чтобы успеть открыть до 1 июня — ко Дню защиты детей.

«Строительство должно пройти в два этапа: первый должны завершить до 30 ноября 2021 года, а второй — до 20 мая 2022 года», — отмечает издание.

Детская площадка будет включать 12 локаций для детей разных возрастов.

По данным на 13 июля, чиновники проводят торги, чтобы найти нужного подрядчика.

Ранее жители пригорода Барнаула рассказали про детскую площадку, на которой машинки со штырями и опасные качели.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость