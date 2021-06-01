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Жизнь

Жители пригорода Барнаула рассказали о машинках со штырями и опасных качелях

В сообществе Barnaul22 появилось сообщение от жительницы поселка Власиха. Она рассказала о детской площадке, аттракционы на которой совсем вне приспособлены для детей.

Опасная детская площадка во Власихе.
Опасная детская площадка во Власихе.
https://vk.com/barneos22

«Почему у нас когда что-то случается, только тогда все начинают что-то делать… Произошла трагедия в Казани, начали проверять школы. Взорвался батут на Докучаево, сразу надо проверить все батуты», — написала женщина.

По ее словам, состояние площадки оставляет желать лучшего и это несмотря на то, что в период каникул здесь собирается очень много детей.

«Там есть машинка, у которой вместо руля торчит штырь, она шатается. Ребёнок вполне может упасть на этот штырь. У качелей нет сиденья. Дети встают на спинку сидения и качаются, а если соскользнет нога, то ребёнок полетит вниз. А перевернутые горки, так это вообще кошмар, и дети на них качаются», — говорится в сообщении жительницы Власихи.

Напомним, в минувшее воскресение в Барнауле взорвался батут, двое детей пострадали. После этого власти потребовали проверить все детские аттракционы.

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