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Жизнь

Детскую поликлинику в Барнауле капитально отремонтируют за 44 млн рублей

В Барнауле в Детской городской поликлинике № 5 проведут капитальный ремонт без временного закрытия медучреждения, сообщает алтайский минздрав.

Детская поликлиника №5. Барнаул.
Детская поликлиника №5. Барнаул.
zdravalt.ru.

Поликлиника обслуживает 19,3 тыс. детей, проживающих в Октябрьском и Ленинском районах Барнаула.

«Летом 2021 года приступили к капитальному ремонту лечебного учреждения. Заменили систему отопления во всех помещениях. В октябре приступят к преображению корпуса № 3 (ул. Чеглецова, 19). Там планируют заменить напольные покрытия, двери и оконные блоки в кабинетах и в коридорах, провести сантехнические и электромонтажные работы», — рассказали в министерстве.

В 2022 году работы продолжат — капитально отремонтируют кровли и фасады зданий.

Главврач поликлиники Татьяна Гоголинская отметила, что ремонт поликлиники — это масштабные изменения, которые проводят поэтапно.

«Приостанавливать медицинскую помощь не будем. Постараемся, чтобы ремонт никак не отразился на приеме пациентов», — подчеркнула она.

Ранее сообщали про детское отделение самой крупной в Барнауле поликлиники № 14, которое отремонтируют за 14 млн рублей.

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