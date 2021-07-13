Девочку, получившую тяжелые травмы на улетевшем батуте в Барнауле, выписали из больницы

Четырехлетнюю девочку, получившую травмы при опрокидывании батута в Барнауле, выписали из больницы, но ей еще предстоит длительная реабилитация, сообщает ГТРК «АЛТАЙ» .

Напомним, 30 мая в Барнауле подлетел и перевернулся батут — две девочки упали на трамвайные пути, с тяжелыми травмами их госпитализировали в больницу.

Наиболее серьезные повреждения получила четырехлетняя девочка. Почти месяц она не слышала и не могла говорить, также у нее был тяжелый перелом бедра.

Сейчас девочка находится дома. Родители сообщили, что она восстановилась в плане речи и слуха и уже может запомнить короткие стихотворения.

«Сможет ли она ходить и как это все будет, это, конечно, сейчас вопросы, вопросы, вопросы… Нужен длительный период, интенсивное лечение. Будем надеяться, что ребенок сможет восстановиться», — отметила председатель алтайского отделения Российского детского фонда Оксана Овчинникова.

Овчинникова подчеркнула, что помимо фонда в судьбе малышки участвуют многие неравнодушные люди и организации, которые помогают оплачивать лекарства и покупать специальное питание.

Ранее сообщали, что владельцы батута предложили 2 млн рублей семьям пострадавших детей, однако сумму назвали «сомнительной», поскольку неизвестно, сколько денег потребует реабилитация.