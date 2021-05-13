Девочку с нарушением речи не захотели видеть на празднике в детсаду, чтобы не портить веселье

Сибирячка рассказала, что у девочки нет инвалидности, но есть общее недоразвитие речи (ОНР — нарушение формирования всех сторон речи (звуковой, лексико-грамматической, семантической) у детей с нормальным интеллектом и полноценным слухом).

«Когда я пришла забирать дочь, воспитатель так заискивающе меня попросила: „У нас завтра мероприятие, вы не могли бы дома остаться?“ Честно? Я выпала в осадок», — отметила мать девочки.

Семья занимается с ребенком — раз в два месяца плановые реабилитации, занятия почти каждый день — логопед и нейропсихолог, есть «благоприятные прогнозы и потрясающая динамика».

«Ей просто еще немного нужно помочь. А как ее социализировать, если вот это: „У нас мероприятие, вы не могли бы не приходить?“ <…> Воспитателю говорю: „Вы понимаете, что „вы не могли бы не приходить“ это не разговор?“ И тут ее понесло: „Да она бегает, да она не слушается совсем, она же не будет на месте стоять, а будет носиться“. Еще много кричала мне в спину, но я попрощалась и мы с дочерью пошли», — рассказала жительница Красноярска.

В городском управлении образования телеканалу сообщили, что об этом случае им неизвестно, но пообещали разобраться в произошедшем, назвав это недопустимым.

Ранее в Красноярске неизлечимо больного мальчика решили не фотографировать с классом, но потом предложили сделать два снимка — с ним и без.