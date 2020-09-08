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Жизнь

Неизлечимо больного мальчика решили не фотать с классом. Потом предложили сделать два снимка: с ним и без

Жительница Красноярска Анастасия Смирнова вместе с сыном Ваней, который имеет инвалидность и в этом году пошел в первый класс, сходила на первосентябрьскую линейку и рассказала в своем Facebook о произошедшем на школьном мероприятии.

Первоклассник. Школа.
Первоклассник. Школа.
Олег Богданов

Мальчик болен и поэтому передвигается в коляске. Какие эмоции это вызвало у классного руководителя — непонятно, однако педагог решила сделать общее фото первоклашек без Вани.

«Только в нашей стране мама тяжелого инвалида могла услышать от учителя „сначала мы сделаем фотографию с классом и Ваней, а потом отдельно без него“. А почему не без Пети или Миши потому что… не знаю, на что не должно хватить моего уровня принятия, чтобы убрать какого-то человека с общей фотографии», — написала Анастасия.

Местные жители начали активно обсуждать произошедшее, называя это «фашизмом» и «адом». Некоторые советуют не принимать все слишком близко к сердцу.

По словам Анастасии, учительница сказала ей, что раньше не работала с детьми, имеющими инвалидность.

Люди попытались достучаться до таких педагогов, опубликовав «старое письмо» некоего директора школы к каждому учителю, которого он брал на работу
Сельская учительница
Сельская учительница

В комментариях к записи матери ребенка попытались достучаться до растерянных педагогов, опубликовав им на заметку «старое письмо» некоего директора школы, которое тот отправлял каждому учителю, которого брал на работу.

«Уважаемый учитель! Я пережил концлагерь, мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один человек:

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Жизнь

— как ученые инженеры строят газовые камеры;

— как квалифицированные врачи отравляют детей;

— как обученные медсестры убивают младенцев;

— как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин.

Поэтому я не доверяю образованности. Я прошу вас: помогайте ученикам стать людьми.

Ваши усилия никогда не должны привести к появлению ученых чудовищ, тренированных психопатов, образованных Эйхманов.

Чтение, письмо, арифметика важны только тогда, когда помогают нашим детям стать более человечными», — процитировали ценное письмо.

Первый класс школы №3, бывшей Нагорной школы, 1949 год.
Первый класс школы № 3, бывшей Нагорной школы, 1949 год.
retro. moi-barnaul.ru

Как отмечает «Проспект Мира», одна из жительниц Красноярска, знакомая с учительницей, передала разговор с педагогом:

«Я разговаривала с учителем, она пояснила, что ее слова про второе фото — это ответ на вопрос мамы: „Не будут ли возражать родители, что на фото будет ребенок в коляске?“ На этот вопрос учитель ответила, что если они будут возражать, то пусть делают фото сами без ребенка в коляске», — отметила женщина.

В школе изданию сообщили, что знают о ситуации и с классной руководительницей уже поговорили. Сейчас мальчик на домашнем обучении, преподавать науки ему будет другой учитель.

Анастасия, мать ребенка, не обижается на учителя и школу, а винит в инциденте саму систему — как образования, так и в целом — с предвзятым отношением к инвалидам.

Телеведущий Владислав Власов с мальчиком Ваней.
Телеведущий Владислав Власов с мальчиком Ваней.
facebook.com/vlasovtv.

Многие красноярцы поддержали мальчика. Телеведущий и представитель Русского географического общества Владислав Власов в своем Facebook опубликовал фото с Ваней.

«Не хочу и не буду никого осуждать <…> Лично для меня огромная честь пообщаться и сфотографироваться с этим сильным и храбрым парнем, каждый день, каждый час сражающимся с болезнью <…> Не так много сильных взрослых людей, а я знаю множество таких, смогли бы справиться с тем, с чем приходится бороться Ване. Он очень хочет и умеет учиться, для него это важный этап в жизни», — написал Власов.

Что касается школы, где произошел неприятный инцидент, то региональная прокуратура также заинтересовалась случаем с коллективной фотографией.

«Организована проверка соблюдения прав первоклассника с ограниченными возможностями здоровья при фотографировании класса на торжественной линейке в школе», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Омской области родители детей-инвалидов вышли на пикет «против геноцида». Напомним, власти предложили делить таких детей на перспективных и неперспективных.

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