Неизлечимо больного мальчика решили не фотать с классом. Потом предложили сделать два снимка: с ним и без

Мальчик болен и поэтому передвигается в коляске. Какие эмоции это вызвало у классного руководителя — непонятно, однако педагог решила сделать общее фото первоклашек без Вани.
«Только в нашей стране мама тяжелого инвалида могла услышать от учителя „сначала мы сделаем фотографию с классом и Ваней, а потом отдельно без него“. А почему не без Пети или Миши потому что… не знаю, на что не должно хватить моего уровня принятия, чтобы убрать какого-то человека с общей фотографии», — написала Анастасия.
Местные жители начали активно обсуждать произошедшее, называя это «фашизмом» и «адом». Некоторые советуют не принимать все слишком близко к сердцу.
По словам Анастасии, учительница сказала ей, что раньше не работала с детьми, имеющими инвалидность.
В комментариях к записи матери ребенка попытались достучаться до растерянных педагогов, опубликовав им на заметку «старое письмо» некоего директора школы, которое тот отправлял каждому учителю, которого брал на работу.
«Уважаемый учитель! Я пережил концлагерь, мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один человек:
— как ученые инженеры строят газовые камеры;
— как квалифицированные врачи отравляют детей;
— как обученные медсестры убивают младенцев;
— как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин.
Поэтому я не доверяю образованности. Я прошу вас: помогайте ученикам стать людьми.
Ваши усилия никогда не должны привести к появлению ученых чудовищ, тренированных психопатов, образованных Эйхманов.
Чтение, письмо, арифметика важны только тогда, когда помогают нашим детям стать более человечными», — процитировали ценное письмо.
Как отмечает «Проспект Мира», одна из жительниц Красноярска, знакомая с учительницей, передала разговор с педагогом:
«Я разговаривала с учителем, она пояснила, что ее слова про второе фото — это ответ на вопрос мамы: „Не будут ли возражать родители, что на фото будет ребенок в коляске?“ На этот вопрос учитель ответила, что если они будут возражать, то пусть делают фото сами без ребенка в коляске», — отметила женщина.
В школе изданию сообщили, что знают о ситуации и с классной руководительницей уже поговорили. Сейчас мальчик на домашнем обучении, преподавать науки ему будет другой учитель.
Анастасия, мать ребенка, не обижается на учителя и школу, а винит в инциденте саму систему — как образования, так и в целом — с предвзятым отношением к инвалидам.
Многие красноярцы поддержали мальчика. Телеведущий и представитель Русского географического общества Владислав Власов в своем Facebook опубликовал фото с Ваней.
«Не хочу и не буду никого осуждать <…> Лично для меня огромная честь пообщаться и сфотографироваться с этим сильным и храбрым парнем, каждый день, каждый час сражающимся с болезнью <…> Не так много сильных взрослых людей, а я знаю множество таких, смогли бы справиться с тем, с чем приходится бороться Ване. Он очень хочет и умеет учиться, для него это важный этап в жизни», — написал Власов.
Что касается школы, где произошел неприятный инцидент, то региональная прокуратура также заинтересовалась случаем с коллективной фотографией.
«Организована проверка соблюдения прав первоклассника с ограниченными возможностями здоровья при фотографировании класса на торжественной линейке в школе», — рассказали в ведомстве.
Ранее в Омской области родители детей-инвалидов вышли на пикет «против геноцида». Напомним, власти предложили делить таких детей на перспективных и неперспективных.