Жительница Барнаула стала финалисткой международного конкурса красоты

Жительница Барнаула Мария Старцева вышла в финал международного конкурса красоты и таланта для людей с ограниченными возможностями здоровья в Санкт-Петербурге. Девушка стала второй вице-мисс «Невская краса 2018» и мисс позитив, пишет «Катунь 24».

Девушка узнала о конкурсе в интернете и сразу решила участвовать. Мария Старцева одна поехала в Санкт-Петербург. В городе она встретилась с друзьями и познакомилась с другими участницами со всей России, Молдовы, Украины, Белоруссии и Финляндии.

Языкового барьера не было: девушка окончила педуниверситет и хорошо знает английский и немецкий языки. Мария ездила на экскурсии, а также каталась на мотоциклах с байкерами, которые организовали для них мотопрогулку.

Призовое место в соревновании стало полной неожиданностью для девушки. В танцах, дефиле, фотосессии и викторине она обошла соперниц и стала финалисткой.

Мария помогает детям и взрослым приобщиться к музыкотерапии. У нее есть еще одно увлечение — игра на сцене. Каждые выходные девушка участвует в спектаклях студенческого театра «Уно» на базе АлтГУ. Актерство помогло ей раскрепоститься и свободно общаться с людьми.

В свои 28 лет девушка объездила полмира. Она была во многих европейских странах, Арабских Эмиратах, Индии. Кроме того, Мария побывала на Чемпионате мира — 2018.

Сейчас девушка мечтает отправиться в кругосветное путешествие, попасть в Рио-де-Жанейро. Для всего этого ей не хватает только лишь новой коляски с электроприводом, старая уже выходит из строя.