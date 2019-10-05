Девушка, которой бывший муж отрубил кисти рук, вновь собирается под венец

Жительница Серпухова Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти обеих рук, собирается замуж. Об этом девушка рассказала в интервью «Комсомольской правде». Афишировать подробности грядущей свадьбы она не стала.

В своей книге «Счастлива без рук» она упоминает некого «мистера икс», с которым у девушки романтические отношения. Журналистам Маргарита Грачева рассказала, что это реальный человек, который сделал ей предложение и уже познакомился с родителями.

«Это реальный человек из моей жизни, не какой-то выдуманный персонаж. Пока я не хочу это афишировать. С мамой я этого человека уже познакомила. Он сделал мне предложение, я его приняла. Будет свадьба. Но не в этом году», — говорит девушка.

Что случилось с Маргаритой Грачевой?

В конце 2017 года находясь в состоянии аффекта, муж Маргариты Дмитрий Грачев отвез ее в лес и отрубил девушке кисти рук, после чего сам же доставил её в больницу.

Одну руку удалось спасти, а вместо второй установили бионический протез.

Суд приговорил Грачева к 14 годам колонии строгого режима и обязал его выплатить потерпевшей чуть более 2 млн рублей за причиненный моральный вред.