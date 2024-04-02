2 апреля
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Жизнь

Девушка рассталась с парнем после крупного выигрыша

Девушка поделилась, что рассталась с парнем после того, как он выиграл крупную сумму денег. Свою историю она опубликовала на Reddit.

Любовь.
Любовь.
СС0

Девушка отметила, что после выигрыша парень отказался делиться деньгами. При этом она выделяла 20 долларов (около 1800 рублей) на азартное хобби парня каждый месяц.

Когда парень сорвал куш, то девушка намекнула, что нужно это отпраздновать или спланировать что-то. Тогда он ответил, что это только его деньги. Когда автор напомнила, что поддерживала парня все это время, то он заявил, что это не было вкладом в победу.

В итоге девушка решила расстаться с молодым человеком, в ответ он обвинил ее в том, что она была с ним лишь из-за денег. Кроме того, друзья и семья парня не одобрили решение девушки и назвали «золотоискательницей».

Комментаторы встали на защиту автора рассказа.

Ранее сообщалось, что сексолог назвал необычную позу для ленивого, но страстного секса.

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