Разбившая голову в Лондоне девушка вернется в Барнаул

Жительница Барнаула Алена Жилина, которая поскользнулась в Лондоне и получила серьезную травму, скоро вернется домой. Об этом пишет знакомая девушки на странице в Instagram.

Благодаря вам Алена наконец-то летит домой. 31-го января Алена вылетает из Лондона в Москву, где ее встречает отец (в этот же день они летят домой), — сообщает знакомая девушки.

Она отмечает, что реабилитация будет проходить в Барнауле, «предстоит очень долгий и непростой путь». Кроме того, девушка пишет, что Алена получила письмо, в котором говорится о том, что счет за пребывание в госпитале придет в течение 6−8 недель.

Ранее знакомая Алены Жилиной Рената Карева сообщала, что у девушки обнаружили кровоизлияние в мозг и провели срочную операцию. 3 января Жилина вышла из комы, а спустя день пришла в сознание и начала говорить. У нее трещины в двух шейных позвонках, практически обездвижена правая рука и плохо видит левый глаз. Родственники и друзья Алены собирают деньги, чтобы рассчитаться с клиникой.

Алене Жилиной 23 года, она окончила гимназию № 131 в Барнауле и Алтайский государственный музыкальный колледж. В 2016 году переехала в Китай, где жила и параллельно обучала детей английскому языку. Оттуда она вернулась 30 сентября 2018 года и после недолгих каникул на родине в декабре 2018 года отправилась в Лондон на шестинедельные языковые курсы.

Подробнее о ситуации и реквизиты для помощи можно найти в посте Ренаты Каревой.