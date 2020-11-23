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Жизнь

Девушка с Алтая выиграла почетный титул и пару миллионов рублей

Уроженка Алейска 26-летняя Анна Локтионова стала победительницей конкурса «Мисс офис Россия -2020». В качестве главного приза ей достались 2 млн рублей.

Финал всероссийского конкурса "Мисс офис -2020".
Финал всероссийского конкурса "Мисс офис -2020".
Официальный сайт конкурса.

Анна сейчас проживает в Новосибирске и работает в банке «Открытие» специалистом по подбору персонала.

В своем резюме она рассказала про себя просто: «Уверенно достигаю поставленных целей, не забывая о человеческих качествах. Иду по жизни с улыбкой и верю, что нет ничего невозможного!».

Всего в финале конкурса участвовали 28 девушек. Три из них представляли Алтайский край.

Наталья Клейменова, менеджер по продажам в компании «Аско-Мед Плюс», сотрудница МЧС России Анна Рымарь и сотрудница банка ВТБ Елена Драгина. в число победительниц, к сожалению, не попали.

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