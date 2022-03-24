Девушка успешно продавала жителям Алтая очень милых несуществующих щенят

26-летняя девушка каждый раз использовала одну схему обмана при хищении денег у жителей нескольких регионов.

«В декабре 2021 года подозреваемая на популярном интернет-сайте разместила объявление о продаже щенков породы бигль, хотя на самом деле никаких собак у нее не было. За одно животное она просила 16 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.