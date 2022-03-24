24 марта
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Жизнь

Девушка успешно продавала жителям Алтая очень милых несуществующих щенят

Полицейские из Алтайского края в ходе служебной командировки задержали жительницу Тульской области, подозреваемую в десяти фактах мошенничества, сообщает региональное МВД.

Россиянка продала жителям Алтая несуществующих щенят.
Россиянка продала жителям Алтая несуществующих щенят.
22.мвд.рф

26-летняя девушка каждый раз использовала одну схему обмана при хищении денег у жителей нескольких регионов.

«В декабре 2021 года подозреваемая на популярном интернет-сайте разместила объявление о продаже щенков породы бигль, хотя на самом деле никаких собак у нее не было. За одно животное она просила 16 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.

Фотографии для объявления девушка брала из интернета. При этом указывала, что щенки находятся на территории Алтайского края.

Потенциальные покупатели переводили деньги для предоплаты, а после этого теряли связь с «продавщицей».

«Четверо жителей Алтайского края так и не дождались купленных питомцев», — уточнили в МВД.

Задержанная причастна к совершению еще шести аналогичных преступлений — в Омской, Кемеровской, Новосибирской областях и в Башкирии.

Девушке, которая сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, грозит до 2 лет лишения свободы за мошенничество.

Ранее алтайские полицейские задержали жителя Вологды, который в Барнауле «находил» потерянные вещи и не возвращал за вознаграждение.

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