Девушка успешно продавала жителям Алтая очень милых несуществующих щенят

26-летняя девушка каждый раз использовала одну схему обмана при хищении денег у жителей нескольких регионов.
«В декабре 2021 года подозреваемая на популярном интернет-сайте разместила объявление о продаже щенков породы бигль, хотя на самом деле никаких собак у нее не было. За одно животное она просила 16 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве.
Фотографии для объявления девушка брала из интернета. При этом указывала, что щенки находятся на территории Алтайского края.
Потенциальные покупатели переводили деньги для предоплаты, а после этого теряли связь с «продавщицей».
«Четверо жителей Алтайского края так и не дождались купленных питомцев», — уточнили в МВД.
Задержанная причастна к совершению еще шести аналогичных преступлений — в Омской, Кемеровской, Новосибирской областях и в Башкирии.
Девушке, которая сейчас находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, грозит до 2 лет лишения свободы за мошенничество.
Ранее алтайские полицейские задержали жителя Вологды, который в Барнауле «находил» потерянные вещи и не возвращал за вознаграждение.