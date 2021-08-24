Инцидент произошел в Свободном. В региональном МВД уже нашли подростков, устроивших вандализм на территории мемориала славы в честь победы в ВОВ.

«Среди них 17-летний парень и две девушки 15 и 16 лет, которых доставили в отдел полиции и опросили в присутствии родителей. По словам девушек, в тот день они употребляли спиртные напитки. Подростки не смогли объяснить причину своих действий», — отмечает агентство.

Девушки состоят на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних. В отношении родителей составили протоколы по факту «неисполнения обязанностей по воспитанию».

Как уточняет skaner28, все происходящее на мемориале снимала несовершеннолетняя девочка и выкладывала на своей странице в соцсети.

«Девушка-подросток пинает венок с монумента, еще один участник забрался на монумент и наносит по нему удары. Видео сопровождается нецензурной бранью», — отмечает паблик.

Возбудили уголовное дело. За вандализм подросткам грозит до 3 лет лишения свободы, или ограничения свободы либо принудительные работы на тот же срок.

Ранее в Томской области девушка попала на видео, когда ночью срывала портреты ветеранов ВОВ.