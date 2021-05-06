Юной сибирячке за срыв плакатов с портретами ветеранов грозит год исправительных работ

В Томской области возбудили уголовное дело о вандализме в отношении 17-летней девушки, повредивший четыре плаката ко Дню Победы, сообщает региональный СК.

Напомним, ночью 3 мая в Северске местная жительница 2003 года рождения сорвала баннеры, посвященные памяти ветеранов ВОВ.

«Умышленно повредила установленные в общественном месте четыре баннера общероссийского общественного гражданско-патриотического движения „Бессмертный полк России“, посвященные годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 г.г.», — рассказали в ведомстве.



Девушку подозревают в вандализме (ч.1 ст.214 УК РФ). Наказание не подразумевает лишения свободы, но предусмотрены исправительные либо обязательные работы, штраф или арест на три месяца.

Примечательно, что изначально расследованием занялось местное МВД. Однако «в связи с широким общественным резонансом» дело забрали в СК.

Ранее сообщали, что в Госдуме готовят поправку, которая позволит на 5 лет лишать свободы за оскорбление памяти не только живущих ветеранов, но и ушедших из жизни.