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Жизнь

Девушки за 5 тыс. рублей облизали толстого и харизматичного блогера из Сибири

Красноярец Григорий Чистяков, который недавно переехал в Москву, стал главным героем стрима 21-летнего блогера Mellstroy, пишет «Проспект Мира».

Блогер Гришаня.
Блогер Гришаня.
кадр из видео.

На стримах Mellstroy всегда много людей из блогерской тусовки. На одной из последних трансляций зритель прислал задание — «слизать текилу с пупка Чистякова».

Это предложили выполнить одной из девушек — за пять тысяч рублей, но она отказалась. Однако согласились две ее подруги.

Чистяков, которого прозвали Гришаней, согласился при условии, что девушки поцелуют его. Они приняли и этот уговор.

Как отмечает издание, Mellstroy начинал карьеру на YouTube с трансляции компьютерных игр. Позже собрал большую аудиторию благодаря чат-рулетке, из-за чего оказался под уголовным преследованием — участие несовершеннолетних.

Гришаня получил известность благодаря своей полноте и отношению к ней не без юмора. Также он сделал татуировку с Ольгой Бузовой и показал ей на концерте.

В начале сентября Гришаня посетил Барнаул, где встретился с подписчиками и прогулялся по городу.

Ранее другой известный блогер пробил колеса «Теслы» под Новосибирском и решил засудить местные власти.

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