Девушки за 5 тыс. рублей облизали толстого и харизматичного блогера из Сибири

На стримах Mellstroy всегда много людей из блогерской тусовки. На одной из последних трансляций зритель прислал задание — «слизать текилу с пупка Чистякова».
Это предложили выполнить одной из девушек — за пять тысяч рублей, но она отказалась. Однако согласились две ее подруги.
Чистяков, которого прозвали Гришаней, согласился при условии, что девушки поцелуют его. Они приняли и этот уговор.
Как отмечает издание, Mellstroy начинал карьеру на YouTube с трансляции компьютерных игр. Позже собрал большую аудиторию благодаря чат-рулетке, из-за чего оказался под уголовным преследованием — участие несовершеннолетних.
Гришаня получил известность благодаря своей полноте и отношению к ней не без юмора. Также он сделал татуировку с Ольгой Бузовой и показал ей на концерте.
В начале сентября Гришаня посетил Барнаул, где встретился с подписчиками и прогулялся по городу.
Ранее другой известный блогер пробил колеса «Теслы» под Новосибирском и решил засудить местные власти.