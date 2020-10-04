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Жизнь

Известный блогер пробил колеса «Теслы» под Новосибирском и решил засудить местные власти

Российский блогер Кирилл Петров, известный как Варпач, пробил колеса своего электрокара Tesla на выезде из Новосибирска на Ленинск-Кузнецкой трассе. Теперь он планирует засудить местные власти на «очень большие деньги», пишет ngs.ru.

Кирилл Петров.
Кирилл Петров.
instagram.com/warpath93/

Как пишет издание, блогер рассказал, что проехал по стране 4000 километров и все было хорошо, пока он не добрался до Новосибирска, где стал жертвой местных дорог.

«Пробили два колеса, просто о маленькую ямочку. Новосибирск, обожаю твои дороги, это что такое? Я вызвал полицию, буду решать проблему с этой ямой, буду оформлять прям официально. Я все эти деньги за ремонт, за новую резину высужу с владельца этой дороги. Я высужу с вас очень большие деньги», — написал Кирилл Петров в своем инстаграм-аккаунте.

Петрову пришлось задержаться на несколько часов, чтобы отремонтировать пробитые покрышки в мастерской. После этого он продолжил путь в Новокузнецк.

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