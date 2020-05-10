Русскую «девушку Бонда» затравили за поздравление к 9 мая

Жители Украины ополчились в соцсетях на Ольгу Куриленко, пишет starhit.ru . 40-летняя актриса и модель опубликовала у себя в Instagram поздравление с Днем Победы.

В своем посте Ольга Куриленко обратилась к англичанам (сейчас актриса проживает на собственной вилле в Великобритании), и к жителям бывшего СССР.

«Счастливого Дня Победы в Европе. А для наших — с завтрашним Днем Победы!» — написала Куриленко, разместив фото сына, который разрисовывает красными звездами танк из картона.

Слова актрисы возмутили многих подписчиков. В комментариях ее стали спрашивать, кого именно она считает за «наших» и почему не упоминает отдельно Украину — страну, в которой она родилась.

В ответ актриса отметила, что сделала тест ДНК, который показал, что в ней нет украинской крови. После чего пристыдила хейтеров за ненависть и злобу. «Негативные чувства не дают спокойствия, а значит противоречат счастью. Это сжигает лишь тех, кто испытывает эти эмоции, а не тех, на кого они направлены», — заявила Ольга Куриленко.

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