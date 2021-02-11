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Жизнь

Девушку с погонами майора уволили из полиции из-за видео с гримасами

В Хабаровске майора полиции уволили из-за видео в TikTok, поскольку кадры порочат честь правоохранителя, сообщает региональное МВД.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

В среду, 10 февраля, в TikTok появилось видео, на котором женщина в полицейской форме строит гримасы.

«В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника — автора и участника видео — проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел», — рассказали в ведомстве.

Видео с гримасами майора в СМИ и соцсетях не публикуют. Судя по всему, в полиции отмониторили быстрее, чем отреагировали пользователи TikTok.

Кстати, ранее уволили со службы Анну Храмцову, которая победила в первом всероссийском фотоконкурсе «Краса Росгвардии».

На видео, которое Храмцова выложила в соцсети, засветились служебные помещения ведомства — это стало поводом для увольнения.

26 февраля суд рассмотрит иск росгвардейки к бывшему начальству с требованием о восстановлении на службе и выплате 1 млн рублей моральной компенсации.

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