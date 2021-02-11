Девушку с погонами майора уволили из полиции из-за видео с гримасами

В среду, 10 февраля, в TikTok появилось видео, на котором женщина в полицейской форме строит гримасы.

«В ходе мониторинга сети интернет выявлен видеоролик с участием участкового уполномоченного полиции одного из отделов полиции Хабаровска, кадры которого порочат честь сотрудника органов внутренних дел. В отношении указанного сотрудника — автора и участника видео — проведена служебная проверка, по результатам которой она уволена из органов внутренних дел», — рассказали в ведомстве.