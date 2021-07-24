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Жизнь

Девушку-сибирячку, притворявшуюся безработной, наказали работой

В Кузбассе 24-летней девушке придется отработать 100 часов за хищение денег при получении пособия по безработице, сообщает «Сибдепо».

Метла, дворник.
Метла, дворник.
CC0

Студентка техникума, находясь в академическом отпуске, решила встать на учет в качестве безработной для получения пособий.

На портале Госуслуг она заполнила соответствующее заявление, зная, что безработными не могут быть признаны граждане, обучающиеся по очной форме обучения.

«Через некоторое время ей был присвоен статус безработной, после чего в течение пяти месяцев она незаконно получила пособие по безработице в размере более 50 тысяч рублей», — рассказали в Мариинском горсуде.

Суд принял во внимание признание вины, раскаяние и «активное способствование расследованию преступления».

В результате девушке назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Ранее министр соцзащиты из Башкирии заявила, что рост безработицы связан с выплатой пособий — люди начинают лениться.

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