Девять человек в Алтайском крае пошли по статье за дискредитацию армии РФ

По девяти материалам уже состоялся суд, виновников наказали штрафами.
Часть первая ст. 20.3.3 КоАП РФ предусматривает санкцию для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
Вторая часть (усматривается призыв к проведению публичных мероприятий) влекут штрафы побольше: от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для граждан, от 200 тыс. до 300 тыс. — для должностных лиц, от 500 тыс. до 1 млн рублей — для юрлиц.
Повторное совершение таких нарушений может караться лишением свободы на срок до 3 лет, а по второй части — до 5 лет.
Ранее в Республике Алтай завели уголовное дело из-за опубликованной в СМИ ложной информации о российской армии.