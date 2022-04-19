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Жизнь

Девять человек в Алтайском крае пошли по статье за дискредитацию армии РФ

С начала марта в Алтайском крае зафиксировали 10 фактов дискредитации использования Вооруженных Сил РФ, сообщили «Банкфаксу» в краевом ГУ МВД.

Ударные вертолеты Ка-52. Армия России.
Ударные вертолеты Ка-52. Армия России.
Кадр из видео Минобороны РФ

По девяти материалам уже состоялся суд, виновников наказали штрафами.

Часть первая ст. 20.3.3 КоАП РФ предусматривает санкцию для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Вторая часть (усматривается призыв к проведению публичных мероприятий) влекут штрафы побольше: от 50 тыс. до 100 тыс. рублей для граждан, от 200 тыс. до 300 тыс. — для должностных лиц, от 500 тыс. до 1 млн рублей — для юрлиц.

Повторное совершение таких нарушений может караться лишением свободы на срок до 3 лет, а по второй части — до 5 лет.

Ранее в Республике Алтай завели уголовное дело из-за опубликованной в СМИ ложной информации о российской армии.

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