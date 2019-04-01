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Жизнь

Девять снежных барсов насчитали на Алтае

На Курайском хребте подсчитали численность снежных барсов. Эксперты подтверждают присутствие восьми-девяти ирбисов, из них пять-шесть снежных барсов — взрослые особи, а трое — котята, сообщает WWF.

Природный парк "Ак Чолушпа".
Природный парк "Ак Чолушпа".

Серию экспедиций провели сотрудники Алтайского заповедника и природного парка «Ак Чолушпа». Следы ирбиса зафиксировали почти в каждом урочище хребта.

Сергей Спицын,
старший научный сотрудник Алтайского заповедника, эксперт WWF:

Присутствие снежных барсов ощущалось везде. Однажды мы ночевали в палатке и проснулись от призывного мяукания ирбиса. Зверь был где-то рядом, но увидеть ирбиса в темноте было невозможно. Весной у снежных барсов происходит гон, самцы и самки в активном поиске пары. Мы слышали обычный призывный крик ирбиса, а утром обнаружили свежие следы ирбиса, но зверя так и не застали.

Эксперты отмечают, что точные данные по количеству ирбисов будут известны после обработки информации учетных групп Республики Алтай.

В 2019 году специалисты обнаружили множество следов ирбиса. Территория природного парка «Ак Чолушпа» требует расширения, считает координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов.

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