Девять снежных барсов насчитали на Алтае

Серию экспедиций провели сотрудники Алтайского заповедника и природного парка «Ак Чолушпа». Следы ирбиса зафиксировали почти в каждом урочище хребта.

Присутствие снежных барсов ощущалось везде. Однажды мы ночевали в палатке и проснулись от призывного мяукания ирбиса. Зверь был где-то рядом, но увидеть ирбиса в темноте было невозможно. Весной у снежных барсов происходит гон, самцы и самки в активном поиске пары. Мы слышали обычный призывный крик ирбиса, а утром обнаружили свежие следы ирбиса, но зверя так и не застали.