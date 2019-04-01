Девять снежных барсов насчитали на Алтае

Серию экспедиций провели сотрудники Алтайского заповедника и природного парка «Ак Чолушпа». Следы ирбиса зафиксировали почти в каждом урочище хребта.
Сергей Спицын,
старший научный сотрудник Алтайского заповедника, эксперт WWF:
Присутствие снежных барсов ощущалось везде. Однажды мы ночевали в палатке и проснулись от призывного мяукания ирбиса. Зверь был где-то рядом, но увидеть ирбиса в темноте было невозможно. Весной у снежных барсов происходит гон, самцы и самки в активном поиске пары. Мы слышали обычный призывный крик ирбиса, а утром обнаружили свежие следы ирбиса, но зверя так и не застали.
Эксперты отмечают, что точные данные по количеству ирбисов будут известны после обработки информации учетных групп Республики Алтай.
В 2019 году специалисты обнаружили множество следов ирбиса. Территория природного парка «Ак Чолушпа» требует расширения, считает координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Карнаухов.