Дезинфекция подъездов в Барнауле продолжается под контролем наблюдателей

Помимо регулярной влажной уборки подъездов, проводится дополнительная обработка с использованием специальных дезинфицирующих растворов.
За тем, как проходит уборка, следят общественники: депутаты, Совет женщин при главе Барнаула, активисты ТОС и дружинники. 10−11 мая общественники проконтролировали работы по девяти адресам.
Активисты ТОС «Народный» присутствовали при проведении уборки подъездов домов по ул. Солнечная Поляна, 3, Малахова, 73. Представители ТОС Гущинского микрорайона проверили качество уборки в подъездах по ул. Попова, 26.
В выходные дни ТОС Привокзального, Червонного и Красноармейского микрорайонов Железнодорожного района, ТОС микрорайона «Урожайный», «Лазурный», «Балтийский» Индустриального района, ТОС микрорайона «Поток» Октябрьского района подключились к работе.
В случае возникновения вопросов горожанам советуют обратиться в диспетчерские службы районных администраций
- Железнодорожный район — 62−56−95;
- Индустриальный район — 47−51−83;
- Ленинский район — 54−44−49;
- Октябрьский район — 24−74−98;
- Центральный район — 63−08−25.