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Жизнь

Дезинфекция подъездов в Барнауле продолжается под контролем наблюдателей

Практически во всех 10,5 тысячах подъездов барнаульских многоэтажек уже не менее трех раз провели дезинфекцию, утверждают в администрации города. Контроль за этим ведут общественники и все желающие.

Дезинфекция подъездов.
Дезинфекция подъездов.
barnaul.org

Помимо регулярной влажной уборки подъездов, проводится дополнительная обработка с использованием специальных дезинфицирующих растворов.

За тем, как проходит уборка, следят общественники: депутаты, Совет женщин при главе Барнаула, активисты ТОС и дружинники. 10−11 мая общественники проконтролировали работы по девяти адресам.

Активисты ТОС «Народный» присутствовали при проведении уборки подъездов домов по ул. Солнечная Поляна, 3, Малахова, 73. Представители ТОС Гущинского микрорайона проверили качество уборки в подъездах по ул. Попова, 26.

В выходные дни ТОС Привокзального, Червонного и Красноармейского микрорайонов Железнодорожного района, ТОС микрорайона «Урожайный», «Лазурный», «Балтийский» Индустриального района, ТОС микрорайона «Поток» Октябрьского района подключились к работе.

В случае возникновения вопросов горожанам советуют обратиться в диспетчерские службы районных администраций

  • Железнодорожный район — 62−56−95;
  • Индустриальный район — 47−51−83;
  • Ленинский район — 54−44−49;
  • Октябрьский район — 24−74−98;
  • Центральный район — 63−08−25.
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