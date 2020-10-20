190 диагнозов COVID-19 подтвердилось в Алтайском крае за сутки

В инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 865 человек и 2 038 с пневмонией, сходной с COVID-19. Еще 249 человек находятся там по другим обстоятельствам.
364 пациента ковидных больниц пока в тяжелом состоянии, из них 138 на аппаратах ИВЛ.
Минздрав отчитался об открытие за сутки 309 новых коечных мест в больницах. Свободных на 20 октября осталось 503.
За сутки скончалось 7 человек, всего с начала пандемии умерло уже 659 пациентов.
Общее число заболевших в Алтайском крае составляет 16 783 человека, выздоровело — 14 254 человека (за сутки +155 человек).
Новые случаи
- Барнаул — 62,
- Бийск -21,
- Славгород — 14,
- Заринск — 12,
- Рубцовск — 11,
- Новоалтайск и Первомайский район — 9,
- Калманский район — 8,
- Алейск и Кулундинский район — по 7 заболевших,
- Петропавловский и Усть-Калманский районы — по 5 заболевших,
- Благовещенский и Бурлинский районы — по 4 заболевших,
- Тальменский район и Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших,
- Хабарский и Алтайский районы — по 2 заболевших,
- Чарышский и Быстроистокский районы — по одному заболевшему.
Ранее губернатор Томенко сравнил ситуацию с COVID-19 в Алтайском крае с военной обстановкой.