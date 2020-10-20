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190 диагнозов COVID-19 подтвердилось в Алтайском крае за сутки

За день в Алтайском крае выявили 190 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили 20 октября в оперативном штабе.

Коронавирус. Пандемия. Анализы.
Коронавирус. Пандемия. Анализы.
СС0

В инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 865 человек и 2 038 с пневмонией, сходной с COVID-19. Еще 249 человек находятся там по другим обстоятельствам.

364 пациента ковидных больниц пока в тяжелом состоянии, из них 138 на аппаратах ИВЛ.

Минздрав отчитался об открытие за сутки 309 новых коечных мест в больницах. Свободных на 20 октября осталось 503.

За сутки скончалось 7 человек, всего с начала пандемии умерло уже 659 пациентов.

Общее число заболевших в Алтайском крае составляет 16 783 человека, выздоровело — 14 254 человека (за сутки +155 человек).

Новые случаи

  • Барнаул — 62,
  • Бийск -21,
  • Славгород — 14,
  • Заринск — 12,
  • Рубцовск — 11,
  • Новоалтайск и Первомайский район — 9,
  • Калманский район — 8,
  • Алейск и Кулундинский район — по 7 заболевших,
  • Петропавловский и Усть-Калманский районы — по 5 заболевших,
  • Благовещенский и Бурлинский районы — по 4 заболевших,
  • Тальменский район и Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших,
  • Хабарский и Алтайский районы — по 2 заболевших,
  • Чарышский и Быстроистокский районы — по одному заболевшему.

Ранее губернатор Томенко сравнил ситуацию с COVID-19 в Алтайском крае с военной обстановкой.

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