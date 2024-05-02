«Девушка в опасности»: Диану Шурыгину задержали в центре Москвы. Что об этом известно

Диану Шурыгину и криптобизнесмена Святослава Гусева задержали в центре Москвы. Об этом сообщает Shot.

Диана Шурыгина, более известная как скандальная уроженка Ульяновска, и ее знакомый криптобизнесмен Святослав Гусев были задержаны в центре Москвы.

Известно, что девушка приехала к приятелю в дом в Тверском районе столицы, а спустя несколько часов туда прибыла полиция. В результате обоих доставили в ближайший отдел для допроса.

По предварительной информации, основанием для вызова полиции послужили жалобы соседей на шум и громкие звуки, доносившиеся из квартиры Гусева. Жильцы также сообщили, что в этой квартире может находиться бордель.

Сама Диана заявила, что попросила полицейский забрать ее в целях безопасности. Также, со слов девушки, ее отпустили через 10 минут после того, как она написала объяснительную.

Отмечается, что в полиции действительно помимо жалоб на шум, был зарегистрирован вызов «девушка в опасности». Об этом пишет Baza.

Кто такая Диана Шурыгина

16-летняя Диана Шурыгина 1 апреля 2016 года обратилась в полицию с обвинением в изнасиловании, которое, по ее словам, совершил 21-летний Сергей Семенов.

Инцидент якобы произошел на дне рождения друга Сергея, куда Диану пригласила подруга. До этого молодые люди не были знакомы.

Диана подтвердила, что была в состоянии легкого алкогольного опьянения, но заявила, что Сергей применил к ней физическую силу.

При этом парень полностью отрицал свою вину. Сергея посадили на три года и три месяца, но уже через год он вышел по УДО.

После этого Диана участвовала в различных шоу, вела аккаунт на OnlyFans.

«Я вела свой OnlyFans, продавала там определенный контент. Это было полтора года назад. Делала и делала. Может быть, буду еще делать», — рассказывала Диана.

Ранее сообщалось, что порнорежиссер снял обнаженную Диану Шурыгину.

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