«Девушка в опасности»: Диану Шурыгину задержали в центре Москвы. Что об этом известно

Диана Шурыгина, более известная как скандальная уроженка Ульяновска, и ее знакомый криптобизнесмен Святослав Гусев были задержаны в центре Москвы.
Известно, что девушка приехала к приятелю в дом в Тверском районе столицы, а спустя несколько часов туда прибыла полиция. В результате обоих доставили в ближайший отдел для допроса.
По предварительной информации, основанием для вызова полиции послужили жалобы соседей на шум и громкие звуки, доносившиеся из квартиры Гусева. Жильцы также сообщили, что в этой квартире может находиться бордель.
Сама Диана заявила, что попросила полицейский забрать ее в целях безопасности. Также, со слов девушки, ее отпустили через 10 минут после того, как она написала объяснительную.
Отмечается, что в полиции действительно помимо жалоб на шум, был зарегистрирован вызов «девушка в опасности». Об этом пишет Baza.
Кто такая Диана Шурыгина
16-летняя Диана Шурыгина 1 апреля 2016 года обратилась в полицию с обвинением в изнасиловании, которое, по ее словам, совершил 21-летний Сергей Семенов.
Инцидент якобы произошел на дне рождения друга Сергея, куда Диану пригласила подруга. До этого молодые люди не были знакомы.
Диана подтвердила, что была в состоянии легкого алкогольного опьянения, но заявила, что Сергей применил к ней физическую силу.
При этом парень полностью отрицал свою вину. Сергея посадили на три года и три месяца, но уже через год он вышел по УДО.
После этого Диана участвовала в различных шоу, вела аккаунт на OnlyFans.
«Я вела свой OnlyFans, продавала там определенный контент. Это было полтора года назад. Делала и делала. Может быть, буду еще делать», — рассказывала Диана.
Ранее сообщалось, что порнорежиссер снял обнаженную Диану Шурыгину.
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