Врач-диетолог Елена Соломатина опровергла миф о вреде соли. На самом деле соль необходима организму, сказала она в интервью радио Sputnik .

Без соли невозможна нервно-мышечная передача, хлор нужен для образования желудочного сока.

Главное употреблять ее в адекватном количестве.

Сколько нужно есть соли

Согласно рекомендации Всемирной организации здравоохранения, человеку следует съедать по 3−5 граммов соли в сутки, но бывают случаи, когда организму соли надо больше.

Например, человек находится в жарком климате, много занимается спортом. Если организм испытывает обезвоживание, состояние усталости, упадка сил, при низком давлении.

Соль СС0

Беcсолевые диеты

Соломатина также оценила попытки отказаться от соли, чтобы похудеть. Такая диета дает лишь временный результат, так как после возобновления потребления соли лишние килограммы быстро вернутся.

Ранее ученые-медики сообщили о пяти сигналах организма, свидетельствующих о том, что человек злоупотребляет солью.