Диетолог рекомендовал отказаться от масла и молока при приготовлении блинов

Если при жарке блинов вместо растительного масла использовать сливочное, а вместо молока — воду, то калорийность блинов можно значительно сократить, сообщила АГН «Москва» кандидат медицинских наук, диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Екатерина Бурляева.

«Если в рецепте молоко заменить на воду, то энергетическая ценность готового продукта снизится на 70−80 ккал. Смазывая блины или сковороду сливочным маслом, а не растительным (подсолнечным, оливковым, льняным и так далее) можно уменьшить калорийность блинов еще на 70 ккал», — сказала диетолог.

По ее словам, в этом случае человек получит витамин, А из сливочного масла, но существенно меньше получит витамина Е, чем при использовании растительного.

«Если совсем не использовать масло в процессе приготовления, то калорийность может снизится на 150−200 ккал, но и вкусовые качества блинов существенно пострадают», — добавила Бурляева.

Какого числа Масленица 2019?

Масленичная неделя предшествует Великому посту. В 2019 году Блинная неделя начнется 4 марта, а сам праздник Масленица празднуют 10 марта.

На Масленицу тем, кто готовится к Великому посту, уже нельзя есть мясо и мясные продукты. На рыбу этот запрет не распространяется.