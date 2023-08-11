Дико красиво. Барнаульский ландшафтный архитектор - о проблемах и новейших трендах в обустройстве частных усадеб

Создание сада – работа не простая, не быстрая и состоящая из миллиона нюансов. Это не просто насадить кустов и цветов, но спроектировать и воплотить настоящий рукотворный кусочек природы, в котором, с одной стороны, все работает слаженно и не приносит никаких неприятностей, с другой - выглядит гармонично и радует глаз. Ирина Зубенко, ландшафтный архитектор и создатель студии Yolka Garden рассказывает, как организовать хороший сад, почему туи-морковки уже не в моде и что такое красиво.

Образ рассыпается

- Красота у всех разная. У меня недавно интересный случай был. С клиентом обговорили. «Как вам нужно» - «Ну, чтобы красиво». Сделали. Клиент доволен. Приезжает его жена и говорит: «Не-а, не красиво».

На самом деле, красота – это гармония. Мы не рассматриваем отдельно красивый дом, красивый куст, красивый фонарь. Все должно «подружиться» в усадьбе. Если одно с другим не вяжется, мы подсознательно считываем это как ошибку.

У шале, например, очень четкая стилистика. Это дом в горах, массивность, мужественность, объемность, масштабность деталей, исключительная природность. Если мы начинаем ажурный декор - металлические виноградинки приклеиваем к перилам или садим клумбы с анютиными глазками – рассыпается весь образ. Тут нужен сосновый массив и скалы, ребята.

Ландшафт привыкли оставлять на потом. Но в идеале должна быть единая концепция, и мы должны начинать работу вместе с архитектором еще на том этапе, когда у них с заказчиком рождается идея. Есть ландшафтные решения, которые могут повлиять на архитектуру: может где-то возникнуть терраса или спуск, дом можно выше или ниже посадить на грунт и прочее. Сама внутренняя планировка дома может быть интереснее, если дом стоит на рельефе.

Ландшафтник должен встречаться с клиентом в офисе архитектора, а не приезжать на участок, когда уже все построено. В большинстве же историй мы вынуждены работать уже с тем, что есть. Но когда архитектор предполагал изначально появление в дальнейшем ландшафтного архитектора, тогда я внутри себя хлопаю в ладоши.

К нам в 2000-х годах пришел на реализацию участок в коттеджной застройке у парка «Лесная сказка», малюсенький, сотки две-три. Но клиент хотел пруд. А где? То есть вы паркуете машину во дворе и сразу выходите в пруд? В итоге был водопад. Тащили камень в 2,5 метров высотой, делали в нем дыру для воды, чуть с ума не сошли, пока его монтировали, чтобы он не упал никуда. В итоге на участке везде плитка-плитка-плитка, потом - раз внезапно – скала!

Ландшафт. Ирина Зубенко.

Цветы - потом

- Много телепередач было на разных каналах, где ландшафт делают буквально за пару часов. Так не получится. Высадить деревья и цветы – это самый последний этап работы. Начинается она с образа, который должен воплотиться.

Затем – проектирование разных инженерных систем. Например, дренажи, чтобы после дождика лопатой по парковке воду не гонять, ливневки, освещение отдельных зон, автополив, подогрев дорожек в зимнее время и прочее. Все это должно быть спрятано под землей и работать незаметно и слаженно.

Красота бесполезна, если нет инженерии. Это огромный комплекс, который работает, и в итоге мы видим красоту, которая нас не напрягает, не доставляет неудобств: не надо лед долбить, воду с веранды вытирать, со шлангом бегать вдоль и поперек, зажимать его в коленках, чтобы редиску помыть. Все продумано и работает само.

В каком режиме вы используете участок – только летом или круглый год. Кто им пользуется – например, если есть дети, то это дополнительные требования по безопасности. В общем, все сценарии вашей жизнедеятельности в усадьбе должны быть продуманы ландшафтным архитектором.

Инженерия – это иногда большие трудности. Конечно, строителям проще бахнуть, например, ливневку по прямой. А мы тут со своими, как они говорят, «дизайнерскими заморочками». Это не наши заморочки – это будущая головная больная боль клиента, от которой мы хотим его избавить.

Ландшафт. Ирина Зубенко.

Проект ландшафта клиенты часто исключают из общего архитектурного проекта за ненадобностью, а он один из важнейших. Грамотные инженерные работы стоят немало. Клиенту при этом кажется, что мы деньги закапываем в землю. Он же не видит этой работы. Она не так ощущается, как, например, вполне наглядный красивый диван.

Прорабы при этом никогда и не монтировали нормальные работающие продуманные системы – они всегда идут на упрощение.

Поверьте, радость от того, что сэкономил, быстро проходит, когда после нескольких сезонов плитка провалится, облицовка отслоится, и фонарь замкнет. Для многих это норма: ну, подправил и все. А ведь можно сделать так, что долго ничего подправлять не придется, но это будет изначально дороже.

Эти вопросы в первую очередь решает ландшафтный архитектор. А вот потом уже цветы.

Ландшафт. Ирина Зубенко.

Мода или стиль

- Мода на ландшафт действительно есть. Еще 10 лет назад мы как оглашенные лепили альпийские горки с разнообразием растений на них. Это было круто. Все так делали. Спустя какое-то время со страниц журналов, передач «Фазенда» и советов Октябрины Ганичкиной на нас хлынуло слово «рокарий», и все стали тащить на участки каменные глыбы и сыпать щебень и гальку, имитируя русло ручья.

Одно время сажали западные туи, «морковки» так называемые. Их и сейчас можно видеть возле офисников. На самом деле, они очень требовательны – надо угадать с местом и микроклиматом. Зимуют они плохо, только в хитроумном «домике», под весенним солнцем выгорают. Слава богу, отпустил нас этот тренд.

В этой погоне за модным ландшафтом как раз теряется гармония. Мы хотим какой-то отдельный элемент, но не думаем о том, что он будет неуместен и выбьется из общей стилистики. Чаще всего так и бывает: мы хотим и альпийскую горку, и скалу, и водоем, и водопад, и бассейн, и фонари, и клумбу с лилиями. Получается винегрет какой-то, ничего эстетически ценного мы не получаем.

Ландшафт. Ирина Зубенко.

Если что-то непонятно про ландшафт, переложите на бытовой уровень. Если мы готовим курицу, то ей нужна приправа для курицы, тогда она будет вкусной. А если туда насыпать все для шашлыка, ухи, борща, добавить горчицу, майонез, кетчуп, а внутрь напихать яблок и оливок, то вряд ли это будет съедобно вообще.

То же касается и отдельных участков для посадки растений. Есть клумба, а на ней лилии, розы, гортензии, какая-то мелочь размазана внизу, откуда-то можжевельник свисает, мало цвета – давайте бархатцев добавим.

Есть люди, которым это нравится, и есть дизайнеры, которые это предлагают. Я с такими клиентами, скорее всего, не сработаюсь.

Я не против разноцветья, но тогда нужно четко продумывать цветовую гамму, художественную форму, ярусность, сезонность, уместность, срок жизни растений, их требования к свету и поливу – масса деталей. Если просто насадить всего, что хочется, - одно сгорит, второе сгниет, третье отцветет, четвертое еще не зацветет – красота сомнительная, а кроме того, такие участки требуют тщательного ухода, который часто физически сложен, то есть вы все лето будете над ними прыгать с утра до вечера.

Ландшафт. Ирина Зубенко.

Многие мечтают о розарии. Я периодически выезжаю на обслуживание таких участков. Надо срезать отцветшие бутоны. Пока лезешь к цветку, обязательно что-нибудь сломаешь. Или стоишь там, вся в розах, в такой интересной позе, которая бы подошла для рекламы чего-то более пикантного, чем ландшафтный дизайн. Нужны ли вам такие сложности?

Чтобы постоянно поддерживать чистоту ландшафта, в котором много разнородных элементов, будьте готовы нанять штат садовников.

Я, наверное, не за моду, а за больше стиль. Хороший дизайн, в том числе, в ландшафте, – это не когда нечего добавить, а когда нечего отнять.

Ирина Зубенко, ландшафтный архитектор: Я как специалист несу ответственность за свои проектные решения, а не просто «выгружаю» на участок все самое цветастое, что есть в питомниках. Каждый проект - как ребенок. У меня двое детей и вот еще 48 садов.

Ландшафт. Ирина Зубенко.

Гармония сада

- Нас тянет природа. Мы там отдыхаем. Но посмотрите - там нет круглых клумб с бархатцами и статуи гнома посередине.

В природе все гармонично, там нет ошибок. Я вот сейчас ехала из Бобровки, и там луга – голубой цикорий вперемешку с желтым крестовником, сурепкой, донником, чуть бордовые, в холодный тон, вкрапления репья, белые мазки лабазника – это классика цветового круга. Но это никто специально не подбирал. Наша задача – добиться той же гармонии.

В трендах сейчас – привнесение дикоросов в культурный ландшафт. Злаки – абсолютный фаворит: шикарные фактуры, объемы, расцветки. Эффект колосьев, которые идут волной на ветру, потрясающий. К ним можно подмешивать тысячелистник или другие луговые травы для создания большего природного эффекта. Можно добавить цветовых пятен с помощью вероникаструмов или вербейников и т.д. - вариантов много.

Ландшафт. yolkagarden.ru.

Отсюда вытекает очень популярное в ландшафтном дизайне сейчас направление – создание устойчивых экологических сообществ. То есть мы стремимся к тому, чтобы уделять цветникам как можно меньше внимания и не ухаживать, а только чуть-чуть корректировать. Залезло одно на другое – прекрасно, перемешалось, рассеялось – шикарно, вышло на дорожку – ну, выпололи, а можно и не полоть, если хорошо смотрится. То есть все растения растут в экологической гармонии сами по себе.

Однако не все это понимают, у меня такого заказчика, с которым мы полностью соблюдаем этот принцип, еще не было. А если появится – я просто кайфану.

Другой тренд – моноцветники. Например, массив из 35 кустов пионов. Да, у них недолгое цветение, но это вау-эффект – розовые волны и аромат.

У каждого растения есть образ, оно создает определенное ощущение. Горные сосны – моя любовь навсегда. Они красивые, эффектные, отзывчивые на стрижку и уход, чудесно зимуют, поддаются формировке. Можно делать массив или единичные посадки. А можно и бонсай для японского сада.

Вообще, я прихожу к выводу, что нужно сажать то, что хорошо себя чувствует в нашей климатической зоне – пихта сибирская, сосна обыкновенная.

Ландшафт. yolkagarden.ru.

Пусть будут голубые ели. Они красивые, но задают такую стилистику – жесткую, восковую, неподвижную. Как солдат в карауле стоит. Для меня это какое-то мемориальное дерево. Но многим нравится такая строгость.

Среди лиственных очень выгодно смотрятся ягодные яблони. Они набирают популярность. Эффект массового цветения белым, розовым, бордовым, бежевым впечатляющий. А осенью красиво без листвы смотрятся мелкие плоды. У облепихи такой же чудесный эффект поздней осенью – оранжевые плоды на голом дереве.

Я очень много говорю про сценарий сезонных изменений деревьев, кустарников и многолетников. При планировании стоит подумать, как посадки будут выглядеть не только летом, но и осенью, и зимой.

Ландшафт. Ирина Зубенко.

Уже не модно Кусты гортензий посреди газона

Сборные клумбы из сортовых садовых цветов

Дорожки с бордюрами

Гипсовые и бетонные гномы, олени и белки из масс-маркета

Альпийские горки и рокарии

Экзотические растения, которые требуют ухода

Пластиковые пруды. Стильно Участки с луговым разнотравьем

Соответствие проектируемого ландшафта и природного окружения

Декоративные злаки

Массивы из хвойных или лиственных деревьев и кустарников - монопосадки

Сценарии сезонных изменений сада

Моноцветники

Кустарники

Концептуальные авторские скульптуры

Живые изгороди

Искусственно созданный рельеф – геопластика для любых участков, плоских и на рельефе

Функциональность и сдержанность, отсутствие излишних украшательств

Многослойность сада - фоновые посадки, выполняющие роль архитектурного элемента.

Сервис на долгие годы

- Цена зависит от архитектурных решений и набора элементов. Надо понимать, что можно обойтись минимумом и все равно сделать качественно, функционально, гармонично. Можем мостить дорожки карельским гранитом, а можем галькой, и это тоже будет красиво. В этом и есть мастерство дизайнера – грамотно воплотить идею даже при ограниченно бюджете.

Можно сделать весь ландшафт за сезон или растянуть на несколько, или дорабатывать дизайн каждый год. Сэкономить можно на посадочном материале, скажем, взять не взрослые экземпляры, не крупномеры, а растения поменьше. Они вырастут все равно. Придется, правда, подождать.

Первые два года мы обязательно берем наши построенные сады на сервис. Даем рекомендации клиентам, поскольку к саду нужно привыкнуть, обслуживаем сами, что-то переделываем даже – это нормально. Все равно что-то приходится корректировать. К дереву же не подойдешь и не скажешь: «Так, расти только вот сюда, а туда не расти, а вот там до трех метров дорастаешь и стоп. И давай на солнце не обгорать и листву не бросать куда попало».

Так что строители уходят с участка, а моя работа, можно сказать, только начинается. По желанию клиента мы берем некоторые сады под авторский надзор и сервис на долгие годы. У меня есть участки, за которыми я наблюдаю уже 10 лет, даже в ущерб заработку. Это важно для меня. Это проверка моих профессиональных решений.

Ландшафт. Ирина Зубенко.