Уплотнение центра неизбежно. Архитектор Александр Деринг рассказал о развитии Барнаула и усмехнулся на слове «кластер»

Известный алтайский архитектор Александр Деринг дал большое видеоинтервью проекту «Образ будущего», которое публикует altapress.ru. В нем руководитель мастерской «Классика» рассказал о жилье в центре, субботниках на «Спичке», ренновации Потока, возможном новом символе Барнаула и многом другом.

Беседа прошла на так называемом «Барнаульском Арбате» - ключевом месте туристического кластера города. Александр Деринг предположил, когда эта локация сможет стать объектом неподдельного интереса гостей Барнаула и рассказал, что подтолкнет ее развитие. Поговорили и о других важных районах и их болевых точках.