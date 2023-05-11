11 мая
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Жизнь

Уплотнение центра неизбежно. Архитектор Александр Деринг рассказал о развитии Барнаула и усмехнулся на слове «кластер»

Известный алтайский архитектор Александр Деринг дал большое видеоинтервью проекту «Образ будущего», которое публикует altapress.ru. В нем руководитель мастерской «Классика» рассказал о жилье в центре, субботниках на «Спичке», ренновации Потока, возможном новом символе Барнаула и многом другом.

Александр Деринг.
Александр Деринг.

Беседа прошла на так называемом «Барнаульском Арбате» - ключевом месте туристического кластера города. Александр Деринг предположил, когда эта локация сможет стать объектом неподдельного интереса гостей Барнаула и рассказал, что подтолкнет ее развитие. Поговорили и о других важных районах и их болевых точках.

Справка

"Образ будущего" – цикл видеоинтервью Алексея Линника с алтайскими лидерами мнений. В нем предприниматели, представители власти, сферы культуры и образования рассказывают о перспективах развития в Барнаула и Алтайского края. Первый выпуск был посвящен Изумрудному парку и Владиславу Вакаеву.

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