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Жизнь

Директор алтайской школы за два года похитила не миллионы, но на 6 лет тюрьмы может хватить

В Алтайском крае перед судом предстанет директор одной из школ Заринского района, сообщает региональное МВД.

Деньги. Криминал.
Деньги. Криминал.
pixabay.com.

Начальница образовательного учреждения за два года — с сентября 2017-го по декабрь 2019-го — изготовила несколько документов.

«Предоставила в бухгалтерию комитета по образованию и делам молодежи администрации района документы, содержащие недостоверные сведения о якобы положенных одному из учителей стимулирующих выплатах и данные о замещении еще одним педагогом своего коллеги при ведении уроков на надомном обучении и занятий в группе продленного дня, что послужило основанием для начисления заработной платы», — рассказали в ведомстве.

В итоге за два года региональный бюджет потерял около 60 тыс. рублей, выделенных на фонд оплаты труда работников школы.

Женщина вину признала частично и возместила ущерб в полном объеме.

Дело направили в суд. За «хищение чужого имущества <…> с использованием своего служебного положения» обвиняемой грозит до 6 лет лишения свободы, или иные варианты наказания.

Ранее в хищении 2,5 млн рублей обвинили экс-руководительницу алтайского филиала университета имени Пушкина.

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