На Алтае экс-директора будут судить за присвоения в университете имени Пушкина

В Алтайском крае перед судом предстанет бывший руководитель образовательного учреждения, которого обвинили в присвоении 2,5 млн рублей, сообщает региональный СК.

57-летнюю женщину обвинили в «хищении чужого имущества в особо крупном размере, совершенном группой лиц с использованием служебного положения».

«Директор совместно с ректором Алтайского филиала Государственного Автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования „Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина“ совершили растрату денежных средств университета», — рассказали в ведомстве.

Директор филиала заключала фиктивные договоры о проведении научных исследовательских работ в интересах учреждения, которые не проводились.

На основании подложных документов деньги переводили на подконтрольные счета третьих лиц. За четыре года похитили около 2,5 млн рублей.

«Уголовное дело в отношении второго соучастника было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрывается от органов следствия и объявлен в международный розыск», — добавили в СК.

Обвиняемая полностью признала вину, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщали про экс-директора алтайского Центра туризма, который украл более 1 млн рублей при благоустройстве Манжерокского озера.