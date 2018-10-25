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Директор барнаульского зоопарка станет героем программы на «Первом канале»

Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка «Лесная сказка», станет героем проекта «Видели видео?» на Первом канале.

Сергей Писарев.
Сергей Писарев.
Анна Зайкова

Александр Чеботарев, заместитель директора зоопарка, рассказал altapress.ru, что сначала сотрудники «Первого канала» увидели ролик, где Сергей Писарев «общается» с лебедем Жорой. Птица жалуется на розовых пеликанов, с которыми не удалось подружиться.

Когда журналисты узнали, что в видео снялся директор зоопарка, то решили сделать выпуск о спасении диких животных. В программе обсудят, почему звери попадают в зоопарк и как сотрудники помогают им.

Съемки программы пройдут в пятницу, 26 октября.

Напомним, недавно Сергей Писарев снова «пообщался» с двумя лебедями.

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