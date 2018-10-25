Директор барнаульского зоопарка станет героем программы на «Первом канале»

Александр Чеботарев, заместитель директора зоопарка, рассказал altapress.ru, что сначала сотрудники «Первого канала» увидели ролик, где Сергей Писарев «общается» с лебедем Жорой. Птица жалуется на розовых пеликанов, с которыми не удалось подружиться.

Когда журналисты узнали, что в видео снялся директор зоопарка, то решили сделать выпуск о спасении диких животных. В программе обсудят, почему звери попадают в зоопарк и как сотрудники помогают им.

Съемки программы пройдут в пятницу, 26 октября.

Напомним, недавно Сергей Писарев снова «пообщался» с двумя лебедями.