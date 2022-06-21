Директора алтайской компании обвиняют в сокрытии от налоговиков 53 млн рублей

В Алтайском крае директора ООО обвиняют за сокрытие от налоговой более 53 млн рублей, сообщают в региональном Следственном комитете.

Женщину обвиняют по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса («Сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, в особо крупном размере»).

По версии следствия, с сентября 2020 года по август 2021-го гражданка перечисляла контрагентам деньги на погашение кредиторской задолженности. При этом она знала о налоговой задолженности и миновала расчетный счет.

Отмечается, что после вручения копии обвинительного заключения будет направлено на рассмотрение в Новоалтайский городской суд.