Директорам школ в Бийске рекомендовали отменить уроки из-за землетрясения

Управление ГО и ЧС Бийска разослало руководителям школ рекомендацию об отмене занятий для младших классов, пишет ТАСС со ссылкой на мэрию наукограда.

Такую рекомендацию дали из-за возможности повторных толчков, отметил представитель мэрии.

Ранее директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов рассказал, что повторные толчки возможны, но слабой интенсивности.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю объяснили, что 13 сентября на самом деле было два землетрясения. Оба произошли в Улаганском районе Республики Алтай. Первый толчок был в 11:15 магнитудой 5,3 в 30 км севернее от села Акташ, второй там же в 11:29 магнитудой 5,1.

Жертв и разрушений нет. Сообщений о выходе из строя объектов жизнеобеспечения нет. Работа систем энергоснабжения, жилищно-коммунального хозяйства и систем связи не нарушена.

В Улаганском районе 12 школ и 8 детских садов приостановили работу, детей отправили домой.

Отголоски землетрясения почувствовали в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях.

Землетрясение. Олег Богданов

Как вести себя при землетрясении?

При первых же колебаниях земли срочно бежать на улицу нужно не всегда. Все зависит от того, где человек находится во время землетрясения.

Надо успокоиться

Прежде всего, не надо пугаться каждого подземного толчка, относительно слабые землетрясения (до 5 баллов) не причиняют вреда. Более того, даже не все люди могут их ощущать.

Сейсмологи утверждают, что после первых толчков, которые почувствовал человек, через 10−15 секунд могут последовать более сильные колебания, которые длятся несколько десятков секунд, расшатывая здания. Затем они идут на убыль в течение примерно 30 секунд и более.

Повторные землетрясения (или афтершоки) случаются практически всегда. Повторные толчки нельзя спрогнозировать. Ученые говорят, что афтершоки могут напоминать о себе и несколько недель или месяцев подряд. Все повторные толчки намного слабее основного землетрясения, поэтому информация о возможных повторных подвижках не должна вызывать тревоги.

Не бросайтесь к лифтам

Если вы находитесь в здании на первом, втором (максимум, третьем) этажах — быстро, но осторожно покиньте здание и отойдите от него на открытое место. У вас есть на это всего 15−20 секунд.

Не бросайтесь к лестнице или к лифту, если вы находитесь в здании выше второго этажа и понимаете, что не успеваете выбежать на улицу. Займите наиболее безопасные места в помещении. Это проемы несущих стен (необходимо заранее уточнить, какие стены в вашей квартире являются капитальными, и помнить об этом).

Безопасные места в квартире

Можно лечь в ванну (в случае падения бетонная плита задержится на стенках ванны) или укрыться под крепкими столами, кроватями, способными выдержать вес тяжёлых предметов.

Главная опасность во время разрушительных землетрясений исходит от падения внутренних стен, потолков и люстр. Держитесь подальше от окон и тяжелых предметов и не выходите на балкон.

Отойдите от здания

На улице безопаснее всего находиться подальше от высоких сооружений, путепроводов, мостов, ЛЭП. Осмотритесь, нет ли вблизи пострадавших, сообщите о них в любую оперативную службу, по возможности, окажите помощь.

Если вы оказались в завале, не отчаивайтесь. Есть силы — найдите возможность подать знак. Нет сил — наберитесь терпения и ждите помощи спасателей.

Для человека опасны землетрясения только разрушительной силы, но даже при них есть спасти свою жизнь. Главное и неизменное правило — не терять самообладания, поддерживать присутствие духа у других и не поддаваться панике.