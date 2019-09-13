Ученый рассказал, возможно ли повторение землетрясения на Алтае

Ученый отметил, что в этой зоне сейсмические события не являются редкостью.
Александр Еманов,
директор Алтае-Саянского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
В районе Акташа землетрясениями никого не удивить. Да, сейсмическое событие с магнитудой более 5 в этом году фиксируется впервые, но в целом в этой зоне довольно часто фиксируются подобные землетрясения. В свое время примерно в этом же районе было сейсмическое событие с магнитудой 7,3 и никаких разрушений не произошло.
По его словам, повторные подземные толчки после сегодняшнего землетрясения возможны. «Но афтершоки всегда слабее», — подчеркнул ученый.
Что известно о землетрясении 13 сентября
В ГУ МЧС по Республике Алтай редакции altapress.ru сообщили, что данные о землетрясении в 30 км к северу от Акташа поступили 13 сентября в 11:15. По информации Единой геофизической службы РАН магнитуда составила 5,3.
В результате подземного толчка системы жизнеобеспечения не пострадали, разрушений и жертв нет. Представители экстренного ведомства в настоящее время приступили к обследованию зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.
В Алтайском крае подземный толчок ощутили жители Барнаула, Бийска, Белокурихи.