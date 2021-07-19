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Жизнь

«Дитя не плачет — мать не разумеет»: на Алтае после обращения депутата мигом начали ремонтировать ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Александровка Немецкого национального района Алтайского края наконец начали приводить в порядок. Для активизации работ, которые по бумагам уже велись, потребовалось внимание депутата Госдумы Александра Терентьева, передает пресс-служба «Справедливой России».

Александр Терентьев на встрече в Орловском ДК.
Александр Терентьев на встрече в Орловском ДК.
altai.spravedlivo.ru

Буквально через день после официального депутатского запроса в прокуратуру и региональный минздрав, Александр Терентьев проводил встречу с жителями района. Собрание состоялось в Орловском ДК, который, к слову, с прошлого года отрезан от воды и канализации.

Селяне рассказали парламентарию, что в Александровский ФАП пришли рабочие и начали готовить помещения к ремонту.

В этот же день представители коммунальных структур района привезли новый глубинный насос для водоснабжения, которого местные жители ждали почти год.

«Нет обращения — нет проблемы, видимо так считает бюрократическая машина. Дитя не плачет — мать не разумеет. А когда обращения есть — вопросы могут решаться очень быстро, как в случае с ФАПом и водоснабжением в Александровке», — резюмировал Александр Терентьев.

Сельчане подготовили еще несколько обращений: по поводу обеспечения лекарствами, автобусного сообщения и других проблем.

Как ранее писал altapress.ru, Александровский ФАП по бумагам находится в «удовлетворительном состоянии» и работает с августа 2020 года. В реальности же он представляет собой помещения с обшарпанными стенами, прогнившим полом из-за крысиного помета.

Более того, в ФАПе работает несуществующий фельдшер, получает зарплату и даже удостоился выплаты по программе «Земский доктор/сельский фельдшер».

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