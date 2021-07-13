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В Алтайском крае платят зарплату несуществующему фельдшеру, пока сам ФАП заброшен и гниет

В селе Александровка Немецкого национального района Алтайского края есть фельдшерско-акушерский пункт, но самого фельдшера в нем нет. Об этом рассказала староста села Ольга Шуховских.

ФАП.
ФАП.
facebook.com/groups/onf22

По ее словам, обращения во всевозможные инстанции успеха не принесли. Руководство ЦРБ обещало весной 2021 года провести ремонт помещений и найти медика.

Ни того, ни другого до сих пор нет.

«Зато со всех сторон — отписки, что вопрос, мол, „на контроле“. Мы написали в Полпредство Президента РФ в Сибирском федеральном округе», — добавила староста.

По бумагам ФАП находится в «удовлетворительном состоянии» и работает с августа 2020 года. Это стало известно из официального ответа представительства президента России в СФО.

Полномочное представительство Президента в СФО.
Полномочное представительство Президента в СФО.
Открытые источники.

В реальности же ФАП, который должен обслуживать два села (Александровку и Лесной), представляет собой помещения с обшарпанными стенами, прогнившим полом из-за крысиного помета.

Более того, несуществующий фельдшер, по документам, получает зарплату и даже удостоился выплаты по программе «Земский доктор/сельский фельдшер».

Сельчане вынуждены тратиться на такси до ЦРБ, чтобы получить даже самую элементарную медпомощь.

На ситуацию, в которой оказались жители сел, уже обратил внимание депутат Госдумы Александр Терентьев. Он направил запрос в прокуратуру края и в региональный минздрав.

Дмитрий Попов.
Дмитрий Попов.
zdravalt.ru

Ранее altapress.ru писал, что в медучреждениях Алтайского края не хватает порядка 2,5 тыс. специалистов — 713 врачей и 1 799 человек среднего медицинского персонала, а основные усилия власти прикладывают к укомплектованию первичного звена, среди которых и фельдшеры ФАПов.

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