Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 июля 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Для алтайской «Сказки» купят часы за полмиллиона рублей

Для строящегося здания алтайского краевого театра кукол «Сказка» в Барнауле купят латунные часы, сообщается на сайте Госзакупок. Их установят на башне главного входа.

Эскиз нового театра "Сказка".
Эскиз нового театра "Сказка".
project-amt.ru

Начальная цена контракта составляла около 745 тысяч рублей, но победитель аукциона предложил 498 тысяч. Деньги выдели из краевого бюджета.

Выиграла тендер новосибирская компания «Артель мастерская». Поставить товар должны до 11 октября, а смонтировать в течение недели после поставки.

Эскиз фасадных часов театра кукол &quot;Сказка&quot;
Эскиз фасадных часов театра кукол «Сказка»
zakupki.gov.ru

Напомним, театр кукол обещают достроить в ноябре 2019 года. Новое здание станет площадкой для Всероссийского фестиваля театров кукол, организатором которого является Алтайский край.

Новый «кукольный дом» будет почти в два раза больше предыдущего. При его строительстве пришлось использовать практически все известные технологии.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость