Для алтайской «Сказки» купят часы за полмиллиона рублей

Для строящегося здания алтайского краевого театра кукол «Сказка» в Барнауле купят латунные часы, сообщается на сайте Госзакупок. Их установят на башне главного входа.

Начальная цена контракта составляла около 745 тысяч рублей, но победитель аукциона предложил 498 тысяч. Деньги выдели из краевого бюджета.

Выиграла тендер новосибирская компания «Артель мастерская». Поставить товар должны до 11 октября, а смонтировать в течение недели после поставки.

Эскиз фасадных часов театра кукол «Сказка» zakupki.gov.ru

Напомним, театр кукол обещают достроить в ноябре 2019 года. Новое здание станет площадкой для Всероссийского фестиваля театров кукол, организатором которого является Алтайский край.

Новый «кукольный дом» будет почти в два раза больше предыдущего. При его строительстве пришлось использовать практически все известные технологии.