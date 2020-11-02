Для борьбы с «коронавирусной заразой» в Алтайский край прибыл медицинский десант из Москвы

В Алтайский край приехали сотрудники ведущих федеральных центров, преподаватели медицинских вузов и волонтеры-медики.
Количество прибывших не уточняют, однако всего в российские регионы отправили более 300 специалистов.
Сейчас «медицинский десант» уже работает в Республике Алтай и нескольких других субъектах страны.
«Теперь и у нас. Будут оказывать как организационно-методическую помощь, так и непосредственную медицинскую помощь пациентам», — отметили в оперштабе.
Ранее сообщали, что глава алтайского минздрава Дмитрий Попов заболел COVID-19, но продолжает бороться с пандемией на удаленке.