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Жизнь

Для борьбы с «коронавирусной заразой» в Алтайский край прибыл медицинский десант из Москвы

В Алтайский край прибыла подмога, направленная Минздравом России для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
Врачи Алтайского края. Коронавирус. Пандемия.
instagram.com/dcak22

В Алтайский край приехали сотрудники ведущих федеральных центров, преподаватели медицинских вузов и волонтеры-медики.

Количество прибывших не уточняют, однако всего в российские регионы отправили более 300 специалистов.

Сейчас «медицинский десант» уже работает в Республике Алтай и нескольких других субъектах страны.

«Теперь и у нас. Будут оказывать как организационно-методическую помощь, так и непосредственную медицинскую помощь пациентам», — отметили в оперштабе.

Ранее сообщали, что глава алтайского минздрава Дмитрий Попов заболел COVID-19, но продолжает бороться с пандемией на удаленке.

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