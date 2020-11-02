Глава алтайского минздрава заболел COVID-19, но продолжает бороться с пандемией на удаленке

Напомним, в пятницу стало известно, что Попов сдал тест на коронавирус и перешел на дистанционный режим работы.
При этом, как отметили в правительстве, у министра появились клинические признаки острой респираторной инфекции (ОРВИ).
После выходных, 2 ноября, у главы алтайского минздрава по результатам теста подтвердили COVID-19.
«Чиновник чувствует себя удовлетворительно и продолжает работать в удаленном режиме», — отмечает канал.
Напомним, с коронавирусом ранее слегли четыре заместителя губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
Ранее Попов рассказал в большом интервью altapress.ru, когда у населения выработается иммунитет к коронавирусу. Советуем прочитать, если интересно, как для этого должна переболеть популяция Алтайского края.