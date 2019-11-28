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Жизнь

Для чеченских чиновников проведут новогодний корпоратив за 6 млн рублей

Власти Чечни потратят 6 млн рублей на организацию новогодних мероприятий для госслужащих, следует из данных на портале госзакупок. На документ обратило внимание «МБХ медиа».

Резиденция Кадырова в Грозном.
Резиденция Кадырова в Грозном.
Слава Степанов, gelio.livejournal.com

Подрядчик должен оформить зал и устроить праздничный концерт с участием как минимум десяти заслуженных артистов. При этом мероприятие позволят вести только двум ведущим, чье звание «не ниже заслуженного артиста Чеченской Республики».

Во время двухчасового концерта будут вручать грамоты и цветы. После проведут ужин на 600 персон. Он должен длиться не более трех часов. На празднике будет присутствовать глава республики Рамзан Кадыров, пишет polit.ru.

Всем участникам новогоднего корпоратива подарят сладости и игрушечную «Белую Крысу».

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