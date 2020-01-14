Для доставки пенсий в кемеровский город завезли почтальонов из соседних поселений

Ситуация по выплате пенсий за январь 2020 года жителям Ленинск-Кузнецкого находится под контролем, сообщили altapress.ru в управлении федеральной почтовой связи Кемеровской области.

Напомним, жители города не могли вовремя получить пенсии из-за массового увольнения почтальонов. При этом график выплат нарушился, а пенсионеры отказались открывать двери незнакомым почтальонам.

Сейчас, как сообщили в УФПС, ситуация под контролем. Так, в центральном отделении почтовой связи города открыты дополнительные окна, обслуживание производится в штатном режиме, проводится фотомониторинг ситуации.

«К доставке пенсий привлечены сотрудники других структурных подразделений из близлежащих городов», — рассказали в управлении.

Также желающие могут получить пенсию, обратившись в свое отделение почтовой связи. В настоящее время выплаты пенсий производятся как в отделениях почтовой связи, так и на дому.

Что касается недокомплекта, то, как заверили в управлении, сотрудниками департамента по кадровым и социальным вопросам УФПС «во взаимодействии с местной администрацией ведется работа по укомплектованию штата участка доставки пенсий и пособий Ленинск-Кузнецкого почтамта».