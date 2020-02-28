Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 февраля -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Для кого 22 апреля станет выходным днем и как его будут оплачивать

22 апреля 2020 года — выходной день в России. Это будет среда. В этот день пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Подробнее о выходном 22 апреля — в нашем материале.

Радость. Свобода. Небо
Радость. Свобода. Небо
СС0

22 апреля — всероссийский нерабочий день как в коммерческих, так и государственных компаниях, сообщает 26−2.ru. За него должны заплатить так, как будто это праздничный день по ТК РФ, то есть как будто человек отработал его полностью.

Если 22 апреля сотрудника вызвали на работу по инициативе начальства, этот день ему должны оплатить в двойном размере. Либо человек может взять оплату в ординарном размере и отгул за работу в выходной.

При этом официально 22 апреля — выходной, но не праздничный день. Это значит, что 21 апреля не будет сокращенным рабочим днем.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость