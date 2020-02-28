Для кого 22 апреля станет выходным днем и как его будут оплачивать

22 апреля 2020 года — выходной день в России. Это будет среда. В этот день пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Подробнее о выходном 22 апреля — в нашем материале.

22 апреля — всероссийский нерабочий день как в коммерческих, так и государственных компаниях, сообщает 26−2.ru. За него должны заплатить так, как будто это праздничный день по ТК РФ, то есть как будто человек отработал его полностью.

Если 22 апреля сотрудника вызвали на работу по инициативе начальства, этот день ему должны оплатить в двойном размере. Либо человек может взять оплату в ординарном размере и отгул за работу в выходной.

При этом официально 22 апреля — выходной, но не праздничный день. Это значит, что 21 апреля не будет сокращенным рабочим днем.