Для Виктора Томенко устроили дистанционный обход «красной зоны» ковидных госпиталей

Главные врачи ковидных госпиталей, которые работают на базах Бийской и Славгородской ЦРБ, 19 октября устроили для губернатора Алтайского края Виктора Томенко дистанционный обход «красной зоны», передают в пресс-центре краевого правительства.

Руководители больниц по видеосвязи показали главе региона приемные покои, процедурные кабинеты, палаты, реанимации и другие помещения учреждений.

Томенко задал вопросы об обеспечении лекарствами, зарплатах, поинтересовался лечением сложных пациентов и психологическом климате в коллективах.

В Бийской ЦРБ лечатся 195 человек в состоянии средней тяжести. В госпитале работают восемь врачей, 38 сотрудников среднего и 30 сотрудников младшего медперсонала, рассказал главврач Сергей Ковязин.

«Что касается федеральных выплат, они, конечно, приходят вовремя — до 15 числа каждого месяца. У нас заработная плата выплачивается тоже примерно в это время — 13-го числа. Каких-то проблем по выплатам у нас не возникало ни по 2-й больнице, ни здесь, по Бийской ЦРБ», — утверждает руководитель медучреждения.

В ковидном госпитале Славгородской ЦРБ трудятся сейчас семь врачей, 19 человек среднего и 15 младшего медицинского персонала. На лечении находятся 118 человек, состояние 10 пациентов оценивается как тяжелое, двое на ИВЛ, 61 — на кислороде.

За сутки расходуется порядка 80 баллонов кислорода, отметил главврач Дмитрий Григорович

Губернатор поблагодарил медиков, на которых «как на последнюю надежду» рассчитывают пациенты.

«Мы будем во всем вам помогать и решать все вопросы, чтобы работа у вас получалась», — резюмировал Томенко.

Ранее врачи инфекционного отделения Бийской центральной городской больницы были вынуждены обратиться в СМИ, так как они не получают «ковидные» выплаты от государства. Медики отказываются выходить на работу в ночные смены, потому что не выдерживают такие нагрузки.