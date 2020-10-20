«Люди погибают»: врачи алтайской больницы отказываются выходить на дежурство

Врачи инфекционного отделения Бийской центральной городской больницы не получают «ковидные» выплаты от государства и отказываются выходить в ночные смены, пишет «Бийский рабочий».

Отделение еще в начале пандемии перепрофилировали под провизорный госпиталь, что, по сути, то же самое, что и ковидный, но выплаты за работу в «красной зоне» медики не получают.

Они направили письмо в адрес министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова с просьбой включить первый и второй этаж инфекционного отделения в перечень, попадающих под действие постановления правительства о доплатах.

Руководство больницы и минздрав пока молчат, не оказывают помощи, поэтому и возникла необходимость привлечь внимание, говорит, пытаясь сдерживать слезы, заведующая инфекционным отделением ЦГБ Бийска Лариса Фоминская.

«Помощи никакой мы не видим, работать в таких условиях мы отказываемся. Врачи во всяком случае. Я отвечают за четырех врачей, всего четырех, которые работают во всем корпусе круглосуточно, которые выматываются и утром выползают. <…> Люди мечутся, не могут никуда обратиться и погибают», — комментирует врач.

Дело даже дошло до суда, но там руководство заявило, что в больнице не работают с коронавирусными пациентами — а просто «наблюдают в окно», ждут результата анализов и отправляют в другие учреждения. В итоге решение суда было не в пользу работников.

Ранее краевой минздрав сообщил, что с начала пандемии медики получили 1,5 млрд рублей доплат.