Дмитрий Авдесняк, создатель легендарной "копейки" ВАЗ-2101, скончался

Дмитрия Яковлевича скончался в Москве. Он был одним из тех, кто занимался превращением итальянского Fiat-124 в советский автомобиль.
Уже позже созданную им "копейку" выпустили тиражом в 4 846 900 штук.
Отцу легендарной легендарной "копейки" ВАЗ-210 было 85 лет, до своего очередного дня рождения он не дожил всего день, сообщает Telegram-канал "Mash"
Дмитрия Яковлевича скончался в Москве. Он был одним из тех, кто занимался превращением итальянского Fiat-124 в советский автомобиль.
Уже позже созданную им "копейку" выпустили тиражом в 4 846 900 штук.
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