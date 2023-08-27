27 августа
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Жизнь

Умер народный артист РСФСР и муж Инны Чуриковой Глеб Панфилов

Советский и российский кинорежиссер и народный артист РСФСР Глеб Панфилов скончался в возрасте 89 лет, сообщает Lenta.ru.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
ССО.

О причине смерти неизвестно, однако в мае Панфилов перенес геморрагический инсульт.

В январе скончалась жена артиста - Инна Чурикова. Звезды советского кино не стало на 80-м году жизни из-за остановки сердца.

Жена была для Панфилова настоящим соавтором. Они совместно сняли десяток картин и часто вместе работали на театральной сцене. Артист пережил Чурикову всего на восемь месяцев.

Инна Чурикова и Глеб Панфилов.
Инна Чурикова и Глеб Панфилов.
wikipedia.org.

Жизненный и творческий путь режиссера

Родился режиссер 21 мая 1934 года на Урале - в Магнитогорске.

Творческий путь начался с короткометражек: в 1959 году снял "Вставай в наш строй".

Окончил ВГИК - заочно, в 1961 году. А в 1965 - Высшие курсы сценаристов и режиссеров, уже очно.

Дебют на крупной киностудии - "Ленфильм" - состоялся уже в 1967 году с картиной "В огне брода нет". Главную женскую роль сыграла Инна Чурикова.

Среди известных работ также "Начало", "Прошу слова", экранизации Горького "Мать" и "Васса", "Тема" и другие.

Панфилов участвовал и занимал призовые места во множестве международных кинофестивалей. Имеет звания Заслуженного деятеля искусств РСФСР и Народного артиста РСФСР, полученные в 1976 и 1984 годах соответственно.

Также стал офицером французского ордена искусств и литературы и кавалером российского ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В 1978 году у Чуриковой и Панфилова родился сын - Иван.

Ранее в больнице умер популярный в России итальянский певец Тото Кутуньо.

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